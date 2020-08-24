Trafikte yol verme kavgası kamerada - Trafikte yol verme kavgası kamerada Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan kavga trafikte bekleyenler tarafından görüntülendi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karayolunda sürücüler arasında trafikte yol verme yüzünden çıkan kavga trafiği kilitledi.

- Trafikte yol verme kavgası kamerada

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan kavga trafikte bekleyenler tarafından görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karayolunda sürücüler arasında trafikte yol verme yüzünden çıkan kavga trafiği kilitledi.

Kaza dün akşam saatlerinde Erdek Bandırma arası Bandırma kavşağına girişte yaşandı. Yol çalışması sebebiyle daralan yolda sürücüler yol verme yüzünden kavga etmeye başladı. İki taraf birbirine yumruklarla saldırırken, kapanan yoldaki diğer sürücüler kavgayı izleyip korna çalarak tepki gösterdi.

Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

Yol çalışması sebebiyle kapanan yol, kavga sebebiyle de bir süre kapandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA