Trafikte yayalar ve güvenli sürüş için işaretlemeler sürüyor Nevşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tüm yollarda yol çizgilerini çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıyor.

Nevşehir'de altyapı uygulamaları ve asfalt çalışmaları tamamlan yollar belediye ekiplerince araç trafiğine hazır hale getiriliyor. Yollar son olarak güvenlik çizgileri çekildikten sonra araç trafiğine açılıyor.

Şehir merkezinde ana arterler başta olmak üzere yıpranan ya da ihtiyaç duyulan yerlerde de yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.

Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Aksaray Caddesi'nden Borsa Kavşağı'na geliş istikametinde sürücülerin seyir halinde iken trafik kurallarına ve yaya trafiğine daha fazla dikkat etmesi için gereken hassasiyeti arttırma amacıyla çift kompenantlı boya kullanılarak yavaşlama ön uyarı ve yavaşlama çizgi çalışması yaptı.

Araçlara zarar vermeyen hız yavaşlatma uygulaması ile birlikte ayrıca yola azami hız şablonları yerleştiren belediye ekipleri yol kenarındaki otopark çizgilerini de yeniledi.

Kaynak: Bültenler