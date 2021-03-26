Trafikte 'yaya önceliği' için çizgiler çizildi
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Trafikte 'yaya önceliği' için çizgiler çizildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trafikte 'yaya önceliği' için çizgiler çizildi

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla Devrekani Belediyesi, ilçe genelinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde yaya geçidi çizgilerini çizdi.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla Devrekani Belediyesi, ilçe genelinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde yaya geçidi çizgilerini çizdi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor. 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından Devrekani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde; yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ilçenin çeşitli yerlerinde yol üzerinde 'önce yaya' yazısı yazarak çizgi çizdi. Çalışma hakkında bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde ekiplerimiz y Yaya önceliği konusunda yaya geçidi çizimleri ile yapılan düzenlemelere devam ediyor. Trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için ekiplerimiz belli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam etmekteler" dedi. - KASTAMONU

Trafikte 'yaya önceliği' için çizgiler çizildi
Trafikte 'yaya önceliği' için çizgiler çizildi
Trafikte 'yaya önceliği' için çizgiler çizildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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