Trafikte yaşanan tartışma kameraya yansıdı

31.10.2019 21:22

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, bir aracın kamerasına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Mavi Bulvar'da seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün cep telefonu ile fotoğrafını çektiğini iddia ederek aracından indi.

Trafik ışıklarında bekleyen aracın yanına giden sürücü camı yumrukladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen sürücü, aracına binerek uzaklaştı.

O anlar arkadaki bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA