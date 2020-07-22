Trafikte toplu ulaşım araçlarında polis denetimi Bostancı'da trafik polisleri tarafından toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı.

Bostancı'da trafik polisleri tarafından toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı. Denetim sırasında durdurulan minibüs ve taksilerin evrakları ile yolcu sayıları kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinde hatlı minibüslerde ve ticari taksilerde denetimler gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Bostancı'da denetim yapan ekipler, minibüsleri ve taksileri durdurarak evrak kontrolü yaptı, yolcu sayısı ile korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA