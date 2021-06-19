Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı

Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş eden ve araçta bulunan 2 günlük evli genç kadını boynundan yaralayan maganda, lüks aracını çıkmaz bir sokakta terk edip kayıplara karıştı.

Denizli'de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş eden ve araçta bulunan 2 günlük evli genç kadını boynundan yaralayan maganda, lüks aracını çıkmaz bir sokakta terk edip kayıplara karıştı.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafikte makas atarak ilerleyen İbrahim T., sözlü tartışmaya girdiği Önder K. ve yanında yolcu olarak bulunan Eda G.Ü'nün içerisinde bulunduğu cipe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kız arkadaşıyla birlikte lüks aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Saldırganın kız arkadaşıyla binip uzaklaştığı 35 AGB 534 plakalı lüks otomobili PTS kayıtlarından takip eden ve İbrahim T'nin gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, olaydan 2 saat sonra aracı Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 2617 Sokakta terk edilmiş vaziyette buldu.

Karanlık çıkmaz sokaktaki ağaçların altına park edilen lüks araç, çekiciyle bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi. Aracın bulunduğu çıkmaz sokakta saldırgan İbrahim T'nin bir akrabasının yaşadığı, saldırganı yakalamak için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Deniz Poyraz Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:47:49. #1.15#

title