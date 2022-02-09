Trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza - Haberler
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Trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza

Antalya'da motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik polislerince tespit edilen sürücüye 2 bin 400 TL ceza kesilerek, adli işlem başlatıldı.

Olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında oturan kişiyle seyahat eden sürücü, bir ara kullandığı motosikletin ön tekerleğini kaldırdı. Şahsın arkasında oturan kişi ise iki eliyle telefonla konuşarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Gencin ellerini bırakması yürekleri ağza getirdi. Bir süre tek teker üzerinde giden ikili, başka bir araçta bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gençlerin tehlikeli yolculuğu büyük tepki çekti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücüye trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 2 bin 400 TL para cezası uyguladı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza

Trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza

Trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Antalya, Sakarya, Kepez, 3. Sayfa, Haberler

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