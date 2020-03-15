Trafikte tehlikeli yolculuk ANTALYA'da, aşırı yüklü kamyonetin üzerinde oturan kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

ANTALYA'da, aşırı yüklü kamyonetin üzerinde oturan kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde, Yüzüncü Yıl Bulvarı yolunda giden aşırı yüklü kamyonet, görenleri şaşkına çevirdi. Yükle birlikte yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan kamyonette, yüklerin üzerinde oturan bir kişi, yürekleri ağızlara getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan yüklerin üzerinde oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Aşırı yük ve güvensiz yolculuk nedeniyle trafikte tehlike saçan kamyonet, diğer sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Kaynak: DHA