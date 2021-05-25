Trafikte tehlikeli tartışma kamerada
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Trafikte tehlikeli tartışma kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da iki araç sürücüsünün trafikte seyir halinde yaşadığı tartışma, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

ANKARA'da iki araç sürücüsünün trafikte seyir halinde yaşadığı tartışma, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Lüks cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yol vermeme yüzünden tartışmaya başladı. Cip sürücüsü, aracını otomobilin üzerine kırarak trafiği tehlikeye düşürdü. Diğer araç sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği olay, seyir halindeki başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafikte tehlikeli tartışma kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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