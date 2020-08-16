Trafikte tehlikeli seyir Kahramanmaraş'ta trafikte dengesiz yük ile seyir halinde olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu korkulu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta trafikte dengesiz yük ile seyir halinde olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu korkulu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş kuzey çevre yolunda trafikte seyir halinde olan bir kamyonun kasasına aşırı yüklenen malzemeler adeta kazaya davetiye çıkarttı.

Seyir halinde olan ve kasasında demir ve çeşitli ev aletlerinin yüklü olduğu kamyonetin hem hızlı hem de tehlikeli seyri dikkat çekti. Kamyonun kasasında bulunan yüklerin her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açarken, tehlikeli yolculuk anı ise aynı istikamete giden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA