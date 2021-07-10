Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kıran şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı
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Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kıran şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı

Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kıran şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 şüpheli hakkında, "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 şüpheli hakkında, "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Biçeroğlu "müşteki", Doğukan S. (22) ve Ufuk A. (21) "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 1 Temmuz'da Doğukan S.'nin sürdüğü, Ufuk A.'nın yolcu olarak bulunduğu motosikletle Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptıkları, bunun üzerine tarafların tartıştıkları anlatıldı.

Bu tartışma sırasında şüphelilerin, Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darp ettikleri ifade edilen iddianamede, şüphelilerin savunmalarında da darp suçunu kabul ettikleri kaydedildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Biçeroğlu'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette olmadığı, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olarak belirlendiği, yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı yönünden de 6 ay sonra muayene edilmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Biçeroğlu'nun, sabit iz yönünden 6 ay sonra tekrar muayene edilmesi istenilse de bu süreyi beklemenin şüphelilerin tutuklu olması nedeniyle soruşturmayı sürüncemede kalmasına neden olacağı vurgulanan iddianamede, bu hususun mahkeme aşamasında da tamamlanabileceği göz önüne alınarak, dava açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurulan Recep Yıldırım'ın, Biçeroğlu'nun aracında yolcu olarak bulunduğu, kaza sonrasında araçtan inen Biçeroğlu'nun şüpheliler tarafından darp edildiğini beyan ettiği kaydedildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, her 2 şüphelinin "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olayın geçmişi

Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli Doğukan S. (22) ve Ufuk A. (21) arasında trafikte kaza yapmaları üzerine tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran şüpheliler, olayın ardından kaçmış, olay yeri görüntülerinin incelenmesi ve motosikletin plaka sorgusunun yapılması sonucu şüpheliler evlerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça sevk edildikleri hakimlik tarafından serbest bırakılan ve başsavcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler yeniden gözaltına alınmıştı.

Önceki gün, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 2 şüpheli, hakimlik kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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