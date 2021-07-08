Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kıran şüpheliler tutuklandı

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde 1 Temmuz'da AA muhabiri Biçeroğlu'nu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli Doğukan S. (22) ve Ufuk A'nın (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulundu.

İtirazı kabul eden İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin serbest bırakılması kararını kaldırarak, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.

Kararda, olay tarihinde şüpheliler ile müştekinin hakimiyetleri altındaki araçlarla seyir halindeyken trafikte kaza yaptıkları, motosikletle Biçeroğlu'nun kullandığı araca çarpan şüphelilerin kaza sonrası doğrudan Biçeroğlu'nun üzerine yürüyerek, darbetmeye başladıkları anlatıldı.

Biçeroğlu'nun darbelerin etkisi ile yere düştüğü bilgisine yer verilen kararda, şüphelilerin Biçeroğlu'na yerde de tekme ve yumruklarla vurmayı sürdürdükleri aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiği üzere Biçeroğlu'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı vurgulanan kararda, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olarak belirtildiği bildirildi.

Kararda, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Biçeroğlu'nun yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı yönünden de 6 ay sonra muayene edilmesi gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek, Biçeroğlu'nun yüzünde kalıcı iz kalma ihtimali olması, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst sınırı dikkate alınarak, itirazın kabulüne karar verildiği kaydedildi.

Haklarındaki yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Savcı tutuklama istemiş hakimlikten serbest bırakılmışlardı

Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde 1 Temmuz'da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli Doğukan S. (22) ve Ufuk A. (21) arasında trafikte kaza yapmaları üzerine tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran şüpheliler, olayın ardından kaçmış, olay yeri görüntülerinin incelenmesi ve motosikletin plaka sorgusunun yapılması sonucu, şüpheliler evlerinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma savcılığı her iki şüpheliyi de "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmak suretiyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti.

İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Şüphelilerdin adliye çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizi mi çekiyorsun, gazeteci misin? Çek. Gidip birine tecavüz mü etmişiz?" ifadeleri de tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar