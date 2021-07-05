Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar
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Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler Doğukan S. ve Ufuk A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler Doğukan S. ve Ufuk A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesinde 1 Temmuz'da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli Doğukan S. (22) ve Ufuk A. (21) arasında trafikte kaza yapmaları üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran şüpheliler, olayın ardından kaçtı.

Olay yeri görüntülerinin incelenmesi ve motosikletin plaka sorgusunun yapılması sonucu, şüpheliler evlerinde gözaltına alındı.

Bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Şüphelileri önce adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk eden savcılık, daha sonra dosyayı tekrar isteyerek şikayetçi Biçeroğlu'nu adliyeye çağırdı.

Hastane raporunda tıbbi bulguları eksik yazılan Biçeroğlu, İstanbul Adliyesi içindeki adli tabiplikte muayene edilerek, evrakları incelendi.

Çenesinde kırık, yüzünde ise dikişler bulunan Biçeroğlu hakkında yazılan rapor, nöbetçi savcılığa sunuldu.

Bu gelişme üzerine yeni evraklar ve bulgular üzerinden dosyayı yeniden inceleyen savcılık, her iki şüpheliyi de "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmak suretiyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Sevk yazısında, Biçeroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilerek, zanlıların kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı vurgulandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye çıkışında "Bizi mi çekiyorsun, gazeteci misin? Çek. Gidip birine tecavüz mü etmişiz?" diyen şüphelilerin gülmeleri dikkati çekti.

Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar
Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar
Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar
Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar
Trafikte tartıştıkları muhabirimizin çenesini kırdılar, serbest kaldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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