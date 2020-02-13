Trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayan zanlılar yakalandı
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Trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayan zanlılar yakalandı

Şişli'de, trafikte yaşanan tartışma sonrası sürücüyü bıçakla yaralayan 2 zanlı yakalandı.

13.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:30
Trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayan zanlılar yakalandı

'de, trafikte yaşanan tartışma sonrası sürücüyü bıçakla yaralayan 2 zanlı yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Konağı Caddesi üzerinde trafikte yaşanan tartışma sonucu Atakan S. isimli şahsın bıçakla yaralandığı belirtildi.


Atakan S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, failler Necmettin T. ve Ümit T'nin Zeytinburnu'nda yakalandığı ifade edildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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