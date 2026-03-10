Haberler

Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar

Adana'da kimliği belirsiz 3 kişi, trafikte tartıştıkları sürücünün otomobiline sopa ve sandalyelerle saldırdı.

Adana'da kimliği belirsiz 3 kişi, trafikte tartıştıkları sürücünün otomobiline sopa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikteki iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine araçtan inen 3 kişi, tartıştıkları kişinin otomobiline tekme, yumruk ve sopayla vurdu. Grup ardından, yakındaki bir iş yerinden aldıkları sandalyelerle defalarca otomobile vurdu. Panik yaşayan sürücü aracıyla kaçarken bazı araçlara çarptı. Çevrede devriye görevi yapan bir polis ekibinin olay yerine gelmesiyle şüpheliler kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
