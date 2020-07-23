Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
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Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler

BURSA'da, trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi, korku dolu anlar yaşadı.

Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
23.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:32
BURSA'da, trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Olay, salı günü kırsal Hisaraltı Mahallesi ile Mustakafakemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. 16 SH 411 plakalı hafif ticari araçtaki iki kişiyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler, seyir halindeyken birbirine bağırdı. Hafif ticari araçtaki kişiler, içinde 1'i çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Otomobilin önünü kesen ticari araçtaki E.K., el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından otomobildeki kişiler jandarma karakoluna giderek, şikayette bulundu. Bir süre sonra karakola gelen hafif ticari araçtaki 2 kişi de karşı taraftan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada otomobilde bulunan kişilerden biri, yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde otomobildekilerin jandarmayı araması ve hafif ticari araçtakilerin kovalama anı yer aldı.


- Bursa

Kaynak: DHA

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