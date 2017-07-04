Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Vuran Zanlı Tutuklandı

İZMİR'de yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 26 yaşındaki Ömer Canki'yi tabancayla iki bacağından vuran 23 yaşındaki M.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çeşme-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Çeşme yönünden İzmir istikametine 35 PP 067 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Canki, aynı yöne 35 JH 276 plakalı kamyonetiyle seyreden M.D. ile yolda giderken tartıştı. Otoyolun Güzelbahçe çıkışında otomobillerini durduran ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., yanındaki tabancayla Canki'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Canki, özel bir araçla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı. - İzmir