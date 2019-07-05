TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

BAĞCILAR'da TEM otoyolunda trafikte tartıştığı 2 çocuk babası otomobil sürücüsü Serdar Çekiç'i (38) yanında taşıdığı silahla 12 el ateş ederek öldüren Hasan Saykal'ın (37) ifadesi ortaya çıktı.

Tutkulanan şüpheli Saykal'ın emniyetteki ifadesinde olay günü trafikte Serdar Çekiç ile tartıştığını belirterek "Akan trafiğe düşmemek amaçlı motosikleti sağ emniyet şeridine almaya çalıştığım esnada bana arkadan çarptı. Yere düştüm, sürüklendim. Sol bacağımın motosikletin altında kaldı. Bu şahıs bana aracından inerek saldırdı, sonra aracına koştu. Ben de bu şahsın aracıyla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım, öldürme gibi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi.

"BEN OLAY ESNASINDA KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Cinayetin ardından olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim olan makine teknisyeni Hasan Saykal'ın emniyetteki ifadesinde 3 Temmuz günü 07.40 - 07.45'te Güneşli'de bulunan iş yerine gitmek için motosikletiyle yalnız olarak yola çıktığını, yol üzerinde bir tane motosiklet kazası gördüğünü belirterek, şöyle konuştuğu öğrenildi:

"Olay yerinin bir kaç km gerisinde viyadüğe gelmeden burada durdum. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ambulans çağırdıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine emniyetli bir şekilde emniyet şeridinden yola şeride çıkmak için hamle yaptığım esnada yarısı emniyet şeridinden diğer yarısı da yoldaki şeritten olmak üzere Serdar Çekiç'in kullandığı aracı gördüm. Aracın geçmesini bekledim. Beklediğim sırada bana el kol hareketi yaptığını gördüm ve bir şey söylediğini anladım. Sonra ben de yola çıktım ve devam ettim. İstoç yol ayrımına geldiğimde bu şahısın önümden gittiğini gördüm. Motosikletciler arasında yapılan 'Beni gör sıkıştırma' anlamında kullanılan hareket olan 2 parmağımı gözüme doğru götürerek 'Beni sıkıştırma' dedim. Sonra bu şahıs benden ileriye giderek olay yerinin olduğu yerde durdu ve dörtlüsünü yaktı. Ben de yanında şoför mahalli kısmında durdum. Durmamla birlikte ben kendisine herhangi bir şey söylemeden aracın kapısı ile bana vurdu. Ben de akan trafiğe düşmemek amaçlı sağ emniyet şeridine almaya çalıştığım esnada bana arkadan çarptı. Yere düştüm, sürüklendim. Sol bacağım motosikletin altında kaldı. Sonra bulunduğumuz yere doğru insanların koştuğunu gördüm. Bu şahıs bana aracından inerek saldırdı. Kafama yumruk, sırtıma neyle vurduğunu bilmiyorum, darbe aldım. Sonra bu şahıs aracına koştu. Ben de bu şahsın aracıyla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum. Olay gerçekleştikten sonrasında hatırladığım ise bir tane kadın önümde duruyordu. Olay yerinden geçen bir polisi durdurdum. Silahımı kendilerine vererek teslim oldum. Ben olay esnasında kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

"OLAY ANINDA KENDİMDE OLSAYDIM HAVAYA ATEŞ EDERDİM. ŞAHSA ETMEZDİM."

Şüpheli Saykal'ın olayda kullandığı ruhsatsız silahın babadan kalma olduğunu, Serdar Çekiç'i daha önceden tanımadığını aralarında husumet olmadığını söylediği öğrenildi. Saykal'ın ifadesinin sonunda şunları söylediği belirtildi.

"Olay ani olarak gelişti. Olaydan dolayı pişmanım, öldürme gibi bir kastım yoktu. Hipertansiyonum var. Tansiyonum çıkmış olabilir korku halinde yaşanmış olabilir. Olay anında kendimde olsaydım havaya ateş ederdim. Şahsa etmezdim."

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA