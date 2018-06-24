Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Bıçaklayan Genç Tutuklandı
Samsun’da trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçaklayarak ağır yaralayan motosikletli kurye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçaklayarak ağır yaralayan motosikletli kurye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken tartıştığı otomobil sürücüsü Emrah A.'yı bıçaklayarak ağır yaralayan motosikletli kurye Ercan M.(29), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ercan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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