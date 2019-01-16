Trafikte Tartıştığı Savcıya Bıçak Çekti, Kayıplara Karıştı

BAKIRKÖY'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti. Savcı Feyzoğlu, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi oldu. Olay bugün öğle saatlerinde İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle gezmeye çıkan Edremit Savcısı Gökhan Feyzoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen ve bıçağını çeken kişi, tartıştığı savcı Feyzoğlu'na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek tehdit etti, ardından da aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu annesiyle Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti ve şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA