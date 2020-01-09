Trafikte tartıştığı şahsı yaraladı, 4 yıl 12 ay hapis cezası aldı
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Trafikte tartıştığı şahsı yaraladı, 4 yıl 12 ay hapis cezası aldı

Kayseri'de trafikte tartıştığı şahsı havaya kaldırdıktan sonra yere atıp hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmasına neden olan şahsa 4 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

09.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:31
Trafikte tartıştığı şahsı yaraladı, 4 yıl 12 ay hapis cezası aldı

'de trafikte tartıştığı şahsı havaya kaldırdıktan sonra yere atıp hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmasına neden olan şahsa 4 yıl 12 ay hapis cezası verildi.


Kayseri'de geçtiğimiz yıl Bulvarı Galericiler Sitesi önünde meydana gelen olayda B.A., trafikte tartıştığı bir kişiyi havaya kaldırıp yere attı. Kaburgaları kırılan şahıs, hayati tehlike oluşacak şekilde yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bugün Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.A., tanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan B.A., "Karakolda verdiğim ifadeye aynen katılıyorum. Yaralama kastım yoktu. Babam yaşında adam. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendini savundu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılamanın sonucunda B.A.'ya 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 12 hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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