Trafikte tartıştığı şahıs tarafından satırla saldırıya uğradığı iddiası

Eskişehir'de iddialara göre trafikte tartıştığı şahıs tarafından evine kadar takip edilen vatandaş, önce satırla saldırıya uğradı ardından silahla tehdit edildi.

Eskişehir'de iddialara göre trafikte tartıştığı şahıs tarafından evine kadar takip edilen vatandaş, önce satırla saldırıya uğradı ardından silahla tehdit edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yaşandı. E.G.'nin ifadesine göre trafikte tartıştığı S.S. isimli şahıs kendisine evinin önünde satırla saldırdı. Ardından silahla tehdit edildiğini belirten E.G., ayırmak için araya babası V.G.'nin girdiğini ve şahsın babasını da tehdit ettiğini söyledi.

Şüpheli S.S. ise ifadesinde E.G.'nin üzerine araç sürdüğünü, konuşmak için evlerinin önüne gittiğinde E.G. ve babası V.G. tarafından kendisine tehdit ve hakaret edildiğini ve yanında satır ya da tabanca olmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı