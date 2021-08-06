Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (4)
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Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (4)

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun'un tutuklandığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun'un tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, "34 ZTE 10 plakalı kamyon sürücüsü Tarık Tosun tarafından yol verme tartışması yaşadığı 06 DP 4648 plakalı motorsiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kullanmış olduğu kamyonu kasten sürerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımız Müracaat ve Suç Üstü Soruşturma bürosu tarafından yapılan değerlendirme kapsamında şüpheli Tarık Tosun'un Türk Ceza Kanunu 81/1, 35'inci maddeleri gereğince tutuklamaya sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından atılı suçtan tutuklanmıştır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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