Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (3)
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Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (3)

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (3)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIAnkara'da, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ankara'da, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tosun, savcılık ifadesinde, Karaağaç'ı tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Tosun, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
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