Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (2)
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Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (2)

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDIAnkara Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücüsüne çarparak, kaçan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücüsüne çarparak, kaçan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, yaralamalı kaza ile ilgili kamyon sürücüsü hakkında 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 3 bin 424 TL ceza uygulandığı, sürücü belgesine el koyulduğu belirtildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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