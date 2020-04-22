Trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp yerde böyle sürükledi
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Arnavutköy, Mehmet K, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Haber

Trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp yerde böyle sürükledi

Trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp yerde böyle sürükledi İstanbul'un Arnavutköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp sürükleyerek kaçtı.

22.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:09
Trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp yerde böyle sürükledi

Trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp yerde böyle sürükledi

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp sürükleyerek kaçtı. Yaşananlardan sonra olay yerinden kaçan sürücü polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 20 Nisan Pazartesi akşam saat 21.45 sıralarında Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesinde bulunan bir AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamette giden Mertcan F. adlı sürücü ile 'kurye' olarak çalışan Mehmet K. arasında trafikte hareket halindeyken 'geçiş izni' nedeniyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından otomobil sürücüsü Mertcan F., motokuryeyi darp edip yaraladı. Olay sırasında motosiklet devrilirken yaralanan kurye yerde kaldı. Devrilen motosikleti aracın altına alan otomobil sürücüsü Mertcan F., aracı bir süre yerde sürükledikten sonra aksi yöne dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Mehmet K., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, otomobilin plakasından araç sürücüsüne ulaştı. Yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi Mertcan F., aynı gece yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mertcan F., hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli F., adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sonrası devrilen motosikleti otomobilin altına alarak sürüklemesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, kavga sonrası

motosikletin devrilmesi ve yerde otomobil tarafından sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

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