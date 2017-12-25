Trafikte tartıştığı kişiyi öldüren eski muhtar adliyede



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi öldüren eski mahalle muhtarı Halit K., adliyeye sevk edildi.

Olay, Mahalle'de dün gerçekleşti. Eski Emirler Mahalle Muhtarı Halit K.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet Yılmaz'ın kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki grup arasında tartışma başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Halit K.'ya 3 kişi saldırmaya başladı. Bunun üzerine Halit K., yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile ateş açtı. Açılan ateşte kafasına kurşun isabet eden Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Halit K. yakında bulunan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Halit K. hastanede alınan sağlık raporunun ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.