Trafikte tartıştığı kişilerin yerini tespit edip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Trafikte tartıştığı kişilerin yerini tespit edip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafikte tartıştığı kişilerin yerini tespit edip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da trafikte tartıştığı kişilerin adresini tespit eden şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Bursa'da trafikte tartıştığı kişilerin adresini tespit eden şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Karşılıklı silahların konuştuğu olayda iş yeri sahibi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Ankara yolu Ankara istikametinde bulunan günlük olarak kiralanan apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden trafikte tartıştıkları kişilerin adresini tespit eden şüpheliler, araçlarla apart otelin önüne geldi. Burada yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda iş yeri sahibi Cengiz Karadoğan, diğer gruptan Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay sonrası 9 kişiyi gözaltına alırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Trafikte tartıştığı kişilerin yerini tespit edip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

Trafikte tartıştığı kişilerin yerini tespit edip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

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