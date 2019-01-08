Trafikte Tartıştığı Kişiler Tarafından Bıçaklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir sürücü, trafikte tartıştığı kişiler tarafından bıçakla yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir sürücü, trafikte tartıştığı kişiler tarafından bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, Muzaffer İ. kullandığı 27 BA 187 plakalı otomobille Alparslan Türkeş Bulvarı'nda başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muzaffer İ, araç içerisindeki 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.
Bıçaklanan Muzaffer İ. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheliler aranıyor.
Kaynak: AA