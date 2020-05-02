Trafikte tartıştığı kadınları sopayla böyle dövdü
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Trafikte tartıştığı kadınları sopayla böyle dövdü

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla böyle dövdü
02.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:18

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla böyle dövdü Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı Mersin'de trafikte tartıştığı...

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla böyle dövdü

Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi

Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı

MERSİN - Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 gün önce Mersin'in merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti. Daha sonra arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sopayla kadınların yanına gelen şahıs, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor. Ardından ise 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor.

Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla böyle dövdü

Kaynak: İHA

Manşet

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