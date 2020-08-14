Trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheliye tutuklama istemi Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına saldıran zanlı, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına saldıran zanlı, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan sinirlerime hakim olamadım" dedi.

Olay Eyüpsultan Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Şoför olduğu öğrenilen Emre E. (27), trafikte seyir ettiği esnada aracın direksiyonunu diş hekimi Sena Koçak'ın (27) idaresindeki otomobilin önüne kırdı. Olayın ardından yaşanan tartışmanın uzaması üzerine şüpheli Emre E., Sena Koçak'a küfür ederek kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olaya ilişkin Koçak'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Emre E., nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Emre E., olay görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine savcılıkça verilen talimat doğrultusunda Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E., sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"ONU DARP ETMEDİM ANCAK ARACINA ZARAR VERDİM"

Adliyeye getirilmesinin ardından savcılığa çıkarılan Emre E. ifadesinde, "Dün aracım ile yanımda eşim ve baldızım ile seyir halindeyken, benden şikayetçi olan ismini Sena Koçak olarak öğrendiğim şahıs, kendi aracını benim aracımın önüne kırdı. Kornaya bastım, bize hakarette bulundu. Bunun üzerine aracı kenara çekip durdum. Sena Koçak da aracını, aracımın arkasında durdurdu. Bize saldırmaya başladı. Sonrasında telefonunun kamerasını çıkardı ve çekmeye başladı. Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan sinirlerime hakim olamadım. Sena Koçak, eşim G. E.'ye saldırmaya çalıştı. Sena Koçak'ı elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Ben Sena Koçak'a tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Emre E., çıkarıldığı savcılıkça, 'kasten basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

VÜCUDA ACI VERECEK TARZDA YARALADIĞI KAYDEDİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin trafikte seyir halindeyken müşteki Sena Koçak'a hakaret ettiği, bunun üzerine müştekinin polise şikayet etmek üzere aracı durduğu akabinde şüphelinin, müştekinin yanına gelerek hakaret ve tehditlerine devam ettiği kaydedildi. Sevk yazısında, şüpheli Emre E.'nin müşteki Sena Koçak'ı yaralama kastı ile vücuda acı verecek tarzda sol bileğinden tutarak, sol kolu ile sol bacağına vurarak yaraladığı ve Koçak'ın arabasının üzerinde zıplayarak kasten zarar verdiği belirtildi.

Olay yerinden kaçtığı iddialarına ilişkin adli rapor, kolluk tutanakları ve kamera kayıtlarının bulunduğunun belirtildiği sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

(İHA)

Kaynak: İHA