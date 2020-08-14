Trafikte tartıştığı kadına saldıran kişi tutuklandı ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiası ile gözaltına alınan Emre Etyemez, tutuklandı.

ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç 'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiası ile gözaltına alınan Emre Etyemez, tutuklandı. Alibeyköy'de dün akşam trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının ön camını kırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emre Etyemez, emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. ÜÇ SUÇTAN İFADE VERDİ Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi. Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi. İKİ SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİEmre Etyemez, savcılık sorgusunun ardından, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. TUTUKLANDI Mahkeme, sorgusunun ardından Emre Etyemez'in tutuklanmasına karar verdi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA