Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi
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Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi

Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol ve avukatları ile müştekinin avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın oğlu Yiğit Alper Yontarkol, tanık olarak dinlenildi.

Olay günü, ailece araçla seyir halindeyken müştekinin bulunduğu araç ile karşı karşıya geldiklerini anlatan tanık Yontarkol, selektör yaptıklarını ancak müştekinin kendilerine yol vermediğini öne sürdü.

Babasının, yolun tek yön olduğunu söylediğini kaydeden Yontarkol, bu mahallede yaşadığını belirten müştekinin ise hakaret ettiğini anlattı.

Babasının ikaz etmesi üzerine müştekinin küfür ve hakaretlerini sürdürdüğünü ileri süren Yontarkol, "Sonra iki kişi arabamıza doğru yürüdü. Bu arada müşteki, anneme ve babaanneme küfretti. Babam da arabadan bir cisim alarak indi, bu sırada müşteki arabayı babamın üzerine sürdü. Babam kenara kaçarak kurtuldu. Ardından arabaya döndü ve olay yerinden ayrıldık." diye konuştu.

Duruşmada dinlenilen diğer tanık Mehmet Delidolu, kağıt toplayıcısı olduğunu, olay günü iki araç sürücüsünün tartıştığını gördüğünü ancak kimin kime küfrettiğini ve bıçaklama anını görmediğini söyledi.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık Yontarkol, "Cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirdim. Bunun yanı sıra ciddi rahatsızlıklarım devam ediyor. Babam kanser oldu, ailecek zor durumdayız. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatlarından Sabahattin Güman, müvekkilinin tutukluluğunun infaza dönüştüğünü ve suç vasfının lehine değişme ihtimali olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmasında gelinen aşamayı dikkate alarak sanık Yontarkol'un tahliyesine hükmetti.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eğitim gördüğü İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelen Arda İpek'in (22), 7 Mart 2020'de akşam saatlerinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki evinin otoparkına gireceği sırada, karşı şeritten gelen sürücü Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme yüzünden tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışmanın devamında Yontarkol'un araçtan inerek, İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı ifade edilen iddianamede, Yontarkol'un "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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