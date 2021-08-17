Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı
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Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştırarak aynasına çarpan kamyon sürücüsü yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştırarak aynasına çarpan kamyon sürücüsü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışma sonrası 50 AAY 548 plakalı kamyonun sürücüsü S. A.

yakaladı. S.A.'ya  "Aksine bir işaret bulunmadıkça  trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 314 lira, "Araç trafiğinin emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" suçundan ise 144 lira olmak üzere  toplamda 458 lira trafik cezası kesildi. S. A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ( Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesinden de adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildiği öğrenildi.

 


Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı
Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı
Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı
Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı
Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı
Trafikte tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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