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Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti

İstanbul Başakşehir'de yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüne tır şoförü bıçak çekti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul Başakşehir'de yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüne tır şoförü bıçak çekti. Vatandaşlar şoförü zorla sakinleştirirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, öyle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Otoyol üzerinde yol verme yüzünden tartışmaya başlayan tır ile otomobil sürücüsü bir süre sonra araçlarını yol ortasında durdurarak Kavga etmeye başladı. Kavga nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Tır şoförünün araçtan inerek bıçakla otomobil sürücüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

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