Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
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Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da kamyon sürücü, trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracıyla çarparak kaçtı.

ANKARA'da kamyon sürücü, trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracıyla çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kahramankazan yolunda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen kamyon sürücü ile motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İki sürücü birbirlerine el kol hareketi yaparak, tepkilerini gösterdi. Bu sırada kamyon sürücü, sol tarafında bulunan motosikletin üzerine direksiyonu kırdı. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilerek parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Başında kask bulunan sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arkadaki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kazaya ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede yayıldı. Kamyon sürücüsüne sosyal medyada tepki gösterildi.

Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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