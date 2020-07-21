Trafikte tartışığı kişiler tarafından darbedilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Antalya'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından darbedilen motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
21.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:55
Antalya'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından darbedilen motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü Emre Y. (26) ile otomobildeki 5 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Y, darbedildi.
Emre Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA