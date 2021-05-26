TRAFİKTE TAKİP ETTİĞİ ALACAKLISINI TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

Bursa'da Mehmet B. (38), alacaklısı olduğu Mirali G.'yi (29) trafikte aracıyla takip ederek, tabancayla başından vurdu.

Bursa'da Mehmet B. (38), alacaklısı olduğu Mirali G.'yi (29) trafikte aracıyla takip ederek, tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Mirali G. hastaneye kaldırılırken, Mehmet B. ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet B., bir süredir alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mirali G.'yi takibe aldı. Mirali G. 16 Z 3189 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, Mehmet B. de 16 MCZ 23 plakalı otomobiliyle arkasından yakın takibe başladı. Mirali G. aracıyla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet B.'de aracıyla yanına yanaştı. Bu sırada Mehmet G. camı açarak, Mirali G.'ye ateş etti. Mehmet G. olay yerinden kaçarken, mermilerden birinin kafasına isabet ettiği Mirali G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mirali G., sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mirali G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı