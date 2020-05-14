Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu
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Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu

Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu - Sivil polisle hatalı şerit tartışması sonrası kaçan sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymama' suçlarından 572 TL para cezası uygulandı - Araçta polisin ele geçirdiği nunçakuya ilişkin sürücünün 'Sorsan adını bilmem.

Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu
14.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:02

Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu

- Sivil polisle hatalı şerit tartışması sonrası kaçan sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymama' suçlarından 572 TL para cezası uygulandı

- Araçta polisin ele geçirdiği nunçakuya ilişkin sürücünün 'Sorsan adını bilmem. Çocuklar oynasın diye çalıştığım yerden aldım' cevabı ise şaşırttı

ANTALYA - Antalya'da trafikte sivil polisle girdiği hatalı şerit değiştirme tartışmasının ardından korkup otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücü, kavşakta çok sayıda polis tarafından yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Kendisini kovalayanın polis olduğunu bilmediğini ileri süren sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymama' suçlarından 572 TL para cezası uygulandı. Sürücünün araçta bulunan nunçakuya ilişkin soruya, 'Sorsan adını bilmem. Çocuklar oynasın diye çalıştığım yerden aldım' şeklindeki cevabı ise şaşırttı.

Polisi alarma geçiren olay, dün Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Evine gitmek için 07 ZM 179 plakalı otomobiliyle yola çıkan Aydın K. (48), kavşaktan sağa dönüş yapacağı sırada iddiaya göre kontrolsüz şerit değiştirme sebebiyle sivil polis memuruyla tartıştı. Tartışmanın ardından arkasında 'Aydın Baba' yazan otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücüyü Yunus timleri ve trafik ekipleri takibe başladı. Uzun bir kovalamacanın ardından Aydın K., Köroğlu Bulvarı üzerinde polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, alkol testi yaptıkları sürücünün neden kaçtığı yönünde ifadesine başvurdu. Aydın K.'nın "Beni salsın diye Zeytinköy'de oturuyorum, o tarafa gidiyorum dedim" sözüne karşılık polis, "Niye, Zeytinköylü olunca ayrıcalığı mı var" karşılığını verdi.

"Korkup kaçtım"

Gazetecilere açıklamada bulunan Aydın K., trafikte şerit değiştirme yüzünden tartıştığı kişinin sivil polis olup olmadığını bilmediğini savundu. Aydın K., "Sivil polis olup olmadığını bilmiyordum. Dur falan da demedi. Beni dövecek şekilde üstüme geldi. Ben 75. Yıl Cumhuriyet Lisesinin oradan sağa dönecektim. O anda sağıma girdi. 'Nere gidiyorsun da oraya geçtin' dedim. 'Karşıya geçiyorum' dedi. 'Ben sağa döneceğim o yüzden üstüne geldim, seninle bir ilgim yok' deyince 'Nasıl ilgin yok, sağa döneceksen solda ne işin var' dedi. Eliyle siyah bir şeye sarıldı. Korktuğumdan kaçtım" dedi.

"Çocuklar oynasın diye eve götürüyorum"

Ekipler, araçta yaptıkları aramada ise Türkiye'de halk arasında "mınçıka' olarak bilinen ve "Enter The Dragon (Ejder Kalesi)" filminde Bruce Lee tarafından kullanılmasıyla popüler olan nunçaku buldu. Aydın K., savunma aletinin kendisine ait olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Çalıştığım iş yerinde buldum. Çocuklar oynasın diye eve götürüyordum. Sorsan adını, kullanmayı bilmem" yanıtını verdi.

Aydın K.'ya 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'dur ihtarına uymama' suçlarından 572 TL para cezası uygulandı.

Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu

Kaynak: İHA

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