Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü polisin takibiyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü polisin takibiyle yakalandı

Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü polisin takibiyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da aracı ile seyir halindeyken havaya ateş açan şahıs polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da aracı ile seyir halindeyken havaya ateş açan şahıs polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 FKR 812 plaka araçtan seyir halindeyken havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Aracın peşine düşen ekipler yaptıkları ısrarlı takip sonrası otomobili olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde durdurdu. Polis ardından havaya ateş açtığı öne sürülen ve 10 ayrı suç kaydı bulunan H.D. (22) isimli şahsı gözaltına alan ekipler araçta yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sonrasında Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Denizli'de camiye çirkin saldırı
Denizli'de camiye çirkin saldırı
Hamamdaki cinayette sır perdesi aralandı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış
Hamamdaki cinayette sır perdesi aralandı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Buse Varol Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü polisin takibiyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:05:40. #1.14#

title