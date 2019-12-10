Trafikte 'seferberlik' ölümleri 870 kişi azalttı

10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:25

İÇİŞLERİ Bakanlığı, trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde, bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre 870 kişi azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 2017'de hayata geçirilen 'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi' ile trafik alanında adeta seferberlik ilan edilerek, birçok rutin uygulama değiştirildi ve farklı trafik denetim stratejileri uygulanmaya başlandı. Trafik sorunu, illerde düzenlenen güvenlik toplantılarında gündemin ilk sıralarında yer alırken paydaş kurumların destekleriyle hızlı ve pratik çözümler üretilmeye başlandı. Trafik güvenliği için alınan ilave yeni önlemler ve değişen strateji sayesinde ölümlü trafik kazası ve ölen kişi sayısı azaldı.

870 KİŞİ AZALDIGeçen yılın 1 Ocak-1 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan 11 aylık döneminde meydana gelen 2 bin 568 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 461'i yaya olmak üzere 3 bin 216 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın 11 ayında meydana gelen 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Son 2 yılın 11 aylık dönemleri kıyaslandığında olay yerinde ölen kişi sayısı 870 kişi azaldı. Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 24, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 27,1, ölen yaya sayısı ise yüzde 24,5 düştü.DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLDİ'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi' kapsamında bu yıl drift yapmak, makas atma, kırmızı ışık ve hız ihlali, yetkisiz taşıma gibi konulara ilişkin cezai yaptırımlar artırılırken yaya öncelikli trafik anlayışı düzenlemesi de hayata geçirildi. Trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, motosiklet ve emniyet kemeri kullanımı başlıklarında ülke genelinde veya bölgesel bazda hedef planlı denetimler yapıldı. Bu denetimlerde, 39 milyon 975 bin 319 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu denetim sayısında geçen yıla göre yüzde 24,1 artış sağlandı.EN ÇOK KAZA YAPAN SÜRÜCÜLERE ÖZEL EĞİTİM

Ülke genelinde en çok kaza yapan araç sürücüleri ile özellikle ticari araç şoförlerine yönelik bu yıl güvenli sürüş kurallarına ilişkin eğitimler düzenlendi. Eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 3 bin 57 şoför katıldı. Okullarda öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu bölgelerde görevlendirilecek okul geçit görevlileri de eğitimlere alındı. Eğitimlerde yaklaşık 4 bin okul geçit görevlisi yer aldı. Söz konusu kampanyalar kapsamında yaklaşık 9 milyon kişiye trafik güvenliği verildi. Açıklamada, uygulanan tedbirler ve çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA