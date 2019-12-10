Trafikte "seferberlik" 2019 yılında ölümleri 870 azalttı

10.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:11

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 azaldı.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 2017'de hayata geçirilen "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" ile trafikte adeta seferberlik ilan ederek, farklı trafik denetim stratejileri uygulamaya başladı. Trafik sorunu illerde düzenlenen güvenlik toplantılarında gündemin ilk sıralarında yer alırken, paydaş kurumların destekleriyle hızlı ve pratik çözümler üretilmeye başlandı. Geçen yılın 1 Ocak-1 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan 11 aylık döneminde meydana gelen 2 bin 568 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 461'i yaya olmak üzere 3 bin 216 kişi yaşamını yitirdi. Trafik güvenliği için alınan ilave yeni önlemler ve değişen strateji sayesinde ölümlü trafik kazası ve ölen kişi sayısı bu yıl azaldı. Bu yılın ilk 11 ayında meydana gelen bin 952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Son 2 yılın 11 aylık dönemleri kıyaslandığında olay yerinde ölen kişi sayısı 870 kişi azaldı. Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 24, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 27,1, ölen yaya sayısı ise yüzde 24,5 düştü.

2017'de meydana gelen trafik kazalarında da olay yerinde ve hastanede 7 bin 427 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl ise trafik kazalarında olay yerinde ve hastanede hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 675 olmuştu. Geçen yıl bir önceki yıla göre trafik kazalarına bağlı ölümler 752 kişi azaldı.

"DRİFT YAPMA, MAKAS ATMA, KIRMIZI IŞIK VE HIZ İHLALİ DENETİMLERİ ARTTI"

"Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında bu yıl drift yapma, makas atma, kırmızı ışık ve hız ihlali, yetkisiz taşıma gibi konulara ilişkin cezai yaptırımlar artırılırken, yaya öncelikli trafik anlayışı düzenlemesi de hayata geçirildi. Ayrıca sürücülere "trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme yükümlülüğü" getirildi. Bu doğrultuda 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilerek, sürücülerin ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarıp yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayollarındaki yaya geçitlerine "önce yaya" görselleri çizildi. Yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği konusunda farkındalık ve kural bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen özel denetimlerde 92 bin 921 ihlal tespit edildi. Trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, motosiklet ve emniyet kemeri kullanımı başlıklarında ülke genelinde veya bölgesel bazda hedef planlı denetimler yapıldı. Bu denetimlerde 39 milyon 975 bin 319 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu denetim sayısında geçen yıla göre yüzde 24,1 artış sağlandı.

TRAFİKTE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILAN İL SAYISI ARTTI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sürücülerin tespitine yönelik trafik görevlilerince uyuşturucu denetimleri yapılmaya başlandı. Sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapılan il sayısı bu yıl 16'ya çıkarıldı. Okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim döneminde okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimler aralıksız devam etti. Yapılan denetimlerde bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 33,9 artış sağlanarak 501 bin 849 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Tarım ve turizm faaliyetleriyle birlikte trafik yoğunluğunun da arttığı yaz aylarında yaz genelgesi, kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişin de kış genelgesi uygulamaya konuldu. Bayram tatillerinde emniyet ve jandarmanın trafik dışındaki birimlerinden de takviye alınarak yoğun bir çalışma programı uygulandı. Otobüslerde seyahat güvenliğini sağlamak üzere bayram tatilleri süresince devamlı, diğer zamanlarda ise yapılan planlamalar doğrultusunda sivil denetim personeli görevlendirildi. Şehirlerarası yolcu otobüslerinin en fazla ölümlü kazaya karıştığı 02.00-08.00 saatleri arasında daha etkin denetlenmesi, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı kazaların önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

ORTALAMA HIZ TESPİTİ SAYESİNDE TRAFİK KAZALARI YÜZDE 20,3 AZALDI

Ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında HGS/OGS giriş ve çıkış gişeleri arası "hız koridoru" kabul edilerek, "Ortalama Hız Tespit Sistemi" faaliyete geçirildi. Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla başlatılan bu sistemin aktif olduğu otoyollarda bu yıl bir önceki yıla göre meydana gelen kazalarda yüzde 20,3, ölümlü kazalarda ise yüzde 12 azalma sağlandı. Trafik ekiplerinin görünürlüğünü artırmak ve sürücülerde bir algı oluşturmak amacıyla kazaların yoğun olduğu noktalara maket/model trafik ekip araçları konuldu. Ülke genelinde polis bölgesinde 380, jandarma bölgesinde 284 olmak üzere 664 maket-model trafik ekip aracı yerleştirildi. Bu araçların bulunduğu 3 kilometre yarıçaplı alan içinde 2019'un 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre kaza sayısı yüzde 6,8, ölümlü kaza sayısı yüzde 32,2 azaldı.

HAVADAN DENETİMLERDE 111 BİN 608 KURAL İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, şehir içinde makas atma, kırmızı ışık, cep telefonu kullanma, emniyet kemeri kullanmama, yakın takip, duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla helikopterlerle havadan trafik denetimlerine başlandı. 2017'den bu yana helikopterlerle bin 648 saat uçuş yapılarak 11 bin 345 ihlal, dronelarla da 17 bin 202 saat uçuş yapılarak 100 bin 263 ihlal tespit edildi. Kazaların yoğun olarak meydana geldiği cuma, cumartesi ve pazartesi günleri başta olmak üzere tüm günlerin 18.00-20.00 saatleri arasında ekip ve personel sayısı iki kat artırıldı, ekiplerin daha fazla görünür olması sağlandı. Trafik personelinin görünürlüğün artırılması ve çalışma şartlarına uygun olması amacıyla trafik polis üniformaları yeniden tasarlandı. Trafik birimlerindeki personel sayısının artırılması amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında polis okullardan mezun olan 5 bin 800 emniyet personeli, doğrudan trafik birimlerine atandı. Denetimlerdeki etkinliğin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla trafik birimlerine son bir yılda 600 yeni motosiklet verildi. Böylece personel ve araç takviyesiyle şehirlerarası yollarda ortalama her 16 kilometreye bir ekip düştü. Seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme, makas atma, yaya güvenliği ihlallerinin tespit edilmesinde tek başına trafik zabıtasının yeterli olmadığı tespit edildi. Bu ihlallerle etkin mücadele edilmesi amacıyla tüm polis ve jandarma kolluk personeline ihlal tespit tutanağı düzenleme görevi verildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KAMPANYALAR HAYATA GEÇİRİLDİ

Karayollarında trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla birçok kampanya da hayata geçirildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 7 Eylül 2018'de "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası başlatıldı. Emniyet kemeri kullanımın teşviki, aşırı hız ve araç içerisinde cep telefonu kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler verildi, denetimler yoğunlaştırıldı. "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası" ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanıldı. Özellikle araç sürücülerinde aşırı hız, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı hususlarında algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla emniyet ve jandarma görevlilerinin yanı sıra fahri trafik müfettişleri ve çocuklar trafik denetimlerine katıldı. Kampanya kapsamında trafik ekiplerince denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört, görev kartları ve trafik karneleri dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

1 MİLYON 429 BİN 730 YOL KULLANICISINA YAYA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 6 Şubat'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimleri verildi. 25 bin 947 yay geçidi, 13 bin 736 okul geçidi olmak üzere 39 bin 683 geçitten 10 bin 87'sine önce yaya ikonu uygulandı. Kara yolu trafiğinde vatandaşların ve yol kullanıcılarının, daha bilinçli olmaları ve güvenilir bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 2 Ekim 2019'dan itibaren ülke genelinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla trafikte yaya önceliği etkinlikleri düzenlendi.

16 BİN 150 ÖĞRENCİ MOBİL TRAFİK TIRLARINDA EĞİTİM GÖRDÜ

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı ve Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" hayata geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen iki tır modernize edilerek, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"na dönüştürüldü. Böylece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla çocukların teorik eğitimin yanı sıra seyyar parkurda eğitimcilerin nezaretinde akülü araçlarla uygulamalı eğitimler almaları sağlandı. Eğitimlerden bugüne kadar 27 ildeki 244 okulda okuyan 16 bin 150 öğrenci faydalandı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğiticileri tarafından eğitimler verildi. Söz konusu eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 6 milyon 500 bin öğrenci katıldı. Yol kontrol noktalarında kurulan kapalı alanlarda sürücülere kısa süreli trafik eğitimleri verilmesi amacıyla "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli Trafik Eğitimleri" projesi başlatıldı. Bu yıl trafikte durdurulan sürücülerden 161 bin 295'i bu eğitimlerden yararlandı. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli 238 bin 260 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

EN ÇOK KAZA YAPAN SÜRÜCÜLERE ÖZEL EĞİTİM

Ülke genelinde en çok kaza yapan araç sürücüleri ile özellikle ticari araç şoförlerine yönelik bu yıl güvenli sürüş kurallarına ilişkin eğitimler düzenlendi. Eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 3 bin 57 şoför katıldı. Okullarda öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu bölgelerde görevlendirilecek okul geçit görevlileri de eğitimlere alındı. Eğitimlerde yaklaşık 4 bin okul geçit görevlisi yer aldı. Söz konusu kampanyalar kapsamında yaklaşık 9 milyon kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA