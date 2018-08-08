Trafikte şaşırtan araçlar

Bu araçları yolda gören şaşkına dönüyor

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari araçta asılı şekilde yolculuk eden ve camsız kapısız bir araçla seyir eden şahıslar cep telefonları ile görüntülendi.

1 milyon 312 bin nüfusu bulunan Samsun, 348 bin 351 bin araç sayısı ile Türkiye'de kişi başına düşen araç sayısı baz alındığında en fazla araç bulunan iller arasında yer alıyor. Samsun'da ortalama 3,7 kişiye 1 araç düşüyor. Geçen günlerde olaya müdahaleye giden ambulansın önünü kesen trafik magandalarının görüntüsüyle gündeme gelen Samsun, bu kez de hafif ticari aracın kapısına asılarak seyahat eden adam ve camsız, kapısız ve dış cepheden yoksun araçta trafiğe çıkan kimliği belirsiz kişinin görüntüsüyle gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde akan trafiğe aldırış etmeyen kimliği belirsiz belirsiz kişiler, kendi canlarıyla birlikte başkalarının canlarını da hiçe sayarak trafikte ilerledi.

"Samsun'da sıradan bir gün, araca yandan asılarak seyahat etti"

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla sosyal medyadan paylaşılan görüntüde, hafif ticari aracın sağ kapısına asılan adam, trafiğe aldırış etmeden kendi canını hiçe sayarak yolculuk yapıyor. Görüntüyü çeken başka bir araçta bulunan vatandaşlar ise gördükleri karşısında şaşkınlık duyduklarını ifade ederek, "Samsun'da sıradan bir gün" diyerek olaya tepki gösteriyorlar.

"Camsız, kapısız ve dış cephesiz araçla trafikte geziyor"

Bir başka olayda ise Bafra'dan Samsun istikametine giden hafif ticari araç, trafikte hemen göze çarpıyor. Kapısı, camı, dış cephesi, koltukları ve iç döşemesi olmayan hafif ticari araç, 19 Mayıs ilçesinin tabelasının orada vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hafif ticari aracın trafikte bu şekilde seyahat etmesine şaşıran vatandaşlar, bu görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.