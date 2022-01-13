Trafikte risk oluşturan başıboş hayvanlar barınağa teslim edildi - Haberler
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Trafikte risk oluşturan başıboş hayvanlar barınağa teslim edildi

Trafikte risk oluşturan başıboş hayvanlar barınağa teslim edildi
AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de jandarma ekipleri, trafik güvenliği açısından risk oluşturan başıboş hayvanları toplayarak, geçici hayvan barınağına teslim etti.

ERZURUM (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri, trafik güvenliği açısından risk oluşturan başıboş hayvanları toplayarak, geçici hayvan barınağına teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Bingöl-Muş ve Bingöl- Erzurum kara yolunun kavşak noktasında trafik güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan başıboş hayvanlar için harekete geçti.

Ekipler, belediye görevlilerinin de desteğiyle topladığı sahipsiz, başıboş hayvanları belediyeye ait geçici hayvan barınağına teslim etti.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

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