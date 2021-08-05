Trafikte pes dedirten görüntü
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Trafikte pes dedirten görüntü

Trafikte pes dedirten görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin bagajından yola sarkan demir bloklar karayolunda trafiği tehlikeye soktu.

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin bagajından yola sarkan demir bloklar karayolunda trafiği tehlikeye soktu.

Ankara-Bursa Karayolu istikametinde seyreden bir otomobilin, penceresinden dışarı sarkıtılan ve yolun diğer şeridini işgal eden demir bloklar adeta tehlike saçtı. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan yerleştirilen demirleri taşıyan otomobili gören diğer sürücüler hayretler içinde kaldı. Trafik ihlali yapan aracı geçmeye çalışan başka bir araç sürücüsü, demirlerden dolayı yoldan geçemeyeceğini anlayınca kazadan kıl payı kurtuldu. Hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye atan demir blok yüklü otomobil, seyir halinde devam ederek gözden kayboldu.

(Kazım Ulusoy - Şevket Can Çikot/İHA)

Trafikte pes dedirten görüntü
Trafikte pes dedirten görüntü
Trafikte pes dedirten görüntü
Trafikte pes dedirten görüntü
Trafikte pes dedirten görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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