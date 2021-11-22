Trafikte otomobiliyle yarışırken iki gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da trafikte otomobiliyle yarışırken iki gencin kazada yaşamını yitirmesine yol açtığı iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi'nde 20 Kasım'da otomobilleriyle hız sınırının üzerinde ve şerit değiştirerek yarışan iki sürücüden biri, trafikte seyreden İ.E.S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı aracın önüne manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.E.S'nin otomobili, refüjdeki ağaca çarparak karşı şeride geçti. İ.E.S. yaralandı, araçtaki Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı (18) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri, İ.E.S'yi hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında çevredeki kameraların kaydettiği görüntüler detaylı incelendi.

Ekiplerce, M.Ö'nün (29) başka bir otomobille yarışırken kazaya sebep olduğu tespit edildi.

Kaza sırasında kullandığı araçla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yarış yapan diğer aracın sürücüsüne de "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan işlem gerçekleştirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İ.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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