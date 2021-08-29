TRAFİKTE OTOMOBİLİN ÜZERİNDEKİ KEDİNİN ÇARESİZLİĞİ
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TRAFİKTE OTOMOBİLİN ÜZERİNDEKİ KEDİNİN ÇARESİZLİĞİ

TRAFİKTE OTOMOBİLİN ÜZERİNDEKİ KEDİNİN ÇARESİZLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de otomobilin üzerindeki kediyi fark edemeyen sürücü, kediyle yolculuk yaptı.

KADIKÖY'de otomobilin üzerindeki kediyi fark edemeyen sürücü, kediyle yolculuk yaptı. Otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadıköy'de dün sokak kedilerinden biri 34 FN 0844 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Sürücü, kediyi fark etmeyerek otomobili hareket ettirdi. Otomobil hareket edince, kedi otomobilin üzerinden inemedi. Otomobilin arkasından gelen başka sürücü peş peşe kornaya basarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Kaldırımdaki bir kişi de eliyle otomobilin üstünü işaret ederek sürücünün dikkatini çekmeye çalıştı.

Kedinin çaresizliği arkadan ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Görüntülere, kedinin otomobilin üstünde güçlükle durması ile çevredekilerin ve trafiktekilerin sürücüyü uyarmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TRAFİKTE OTOMOBİLİN ÜZERİNDEKİ KEDİNİN ÇARESİZLİĞİ - Haberler
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