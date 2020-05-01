Trafikte müstehcen harekete gözaltı
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Trafikte müstehcen harekete gözaltı

Trafikte müstehcen harekete gözaltı
01.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:25

Bursa'da arka camında çıplak kadın posteri ve sileceğinde iç çamaşırı takılı şekilde trafikte seyreden aracın sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçen polis sürücüyü gözaltına aldı.

Bursa'da arka camında çıplak kadın posteri ve sileceğinde iç çamaşırı takılı şekilde trafikte seyreden aracın sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçen polis sürücüyü gözaltına aldı.

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, 07 GİE 53 plakalı araç sürücüsü R.M.O. aracının arka camına çıplak kadın afişi yapıştırıp sileceğine iç çamaşırı astı. Bu şekilde Bursa-Ankara yolu Ankara istikametinde ilerleyen aracın arkasından gelen bir başka araçtaki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca video kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri plakasından tespit ettikleri araç sürücünün Gürsu'da oturduğunu belirleyerek evine gidip gözaltına aldı. Emniyete götürülen sürücü R.M.O. ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Bursa'da bir reklamcıdan göğüs kısmı açık olan diğer tarafları kapalı olan bir kadın afişi aldım. Bu afişi aracımın arka kısmına yapıştırdım. Aracımın sileceklerine de sütyen taktım. Sütyen ile kadının göğüs kısımlarını kapattım. Aracımla yaklaşık 30 dakika silecekleri açıp, kapatarak Otosansit'ten Kestel Kavşağı'na kadar gezdim. Tekrar Otosansit'e gittim. Burada afişi söktüm ve çöpe attım. Ben bunu macera olsun diye yaptım. Bu görüntüleri çekip, paylaşmadım. Kimin çektiğini bilmiyorum, pişmanım" dediği öğrenildi.

R.M.O.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/3 maddesinde yer alan 'araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak' suçundan 132 lira para cezası kesildi. R.M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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