Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı
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Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı

03.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:40

Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı Aksaray'da muayenesiz araçla trafikte yakalanan sürücü ceza yiyince sinirini basın mensuplarından çıkardı.

Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı

AKSARAY - Aksaray'da muayenesiz araçla trafikte yakalanan sürücü ceza yiyince sinirini basın mensuplarından çıkardı. "Kardeşim çekme ne diye çekiyorsun ya" diye basın mensuplarına tepki gösteren sürücüye 314 TL para cezası kesildi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Aksaray'da güvenlik güçleri tedbirlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kentin işlek caddelerinde denetim yapan polis ekipleri Alper E. idaresindeki 68 AAN 260 plakalı minibüsü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün eczaneden ilaç almadan geldiğini tespit eden polis ekipleri araç üzerinde yaptığı sorgulamada aracın muayenesiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücüye ceza kesmek isterken, ceza yediği için sinirlenen sürücü olay yerinde kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Kardeşim çekme ne diye çekiyorsun ya. Niye çektiriyorsun kardeşim sen" diyerek sinirini basın mensuplarından çıkartmaya çalıştı. Muayenesiz araç kullanmaktan 314 TL cezası kesilen tebliğ edilen sürücü salıverilirken, kentte denetimler aralıksız sürüyor.

Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı
Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı
Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı
Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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