Trafikte Motosikletten Havaya Ateş Açtılar
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı. Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. Trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA